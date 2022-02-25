Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступила с призывом начать переговоры о прекращении огня.

Заявление размещено на сайте партии.

"Мы призываем все стороны вооруженного конфликта обратиться к дипломатическим, переговорным инструментам для обеспечения прекращения огня. И мы надеемся, что для этого у Зеленского политическая воля найдется. Ситуация требует от президента Зеленского проявлять большую настойчивость в организации таких переговоров, в том числе и при международном посредничестве. Заявляем о своей готовности оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе", - говорится в заявлении партии.

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