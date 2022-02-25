Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал "Стране" противоречивые заявления о возможных переговорах с Россией.

В частности, он отреагировал на слова пресс-секретаря президента РФ, Дмитрия Пескова о том, что Украина якобы пересматривает идею провести переговоры в Минске, выбрала Варшаву, а потом исчезла.

"Во-первых, мне неизвестно, чтобы шли переговоры. В России их только предложили, а мы оцениваем. Сейчас в России делают много противоречивых заявлений - это очевидное давление, в том числе информационно-психологическое. А во-вторых, заметьте, они сами заявили о переговорах - не мы заявили. Это значит, что кровушки-то мы им подпустили. Не все так у них хорошо. Тогда они начали пугать нас кадыровцами, Путин предложил украинским военным брать власть в свои руки… Значит, они уже чувствуют себя проигравшими. Поэтому пусть еще покомментируют переговоры, а мы оценим", - завил "Стране" Арестович.

По его словам, такая реакция российской стороны свидетельствуют о том, что в РФ заколебались и осознали, что военным путем своей цели (сместить действующее украинское правительство) они не смогут.

Алексей Арестович также сообщил "Стране", что у президентов Украины и России до сих пор не состоялось телефонного разговора, и лично они между собой ситуацию в стране не обсуждали. При этом Владимир Зеленский несколько раз пытался позвонить Путину, но он не ответил.

"Зеленский несколько раз с начала вторжения России предлагал позвонить Путину, у них же прямая связь, но Путин просто не ответил. Это его фирменный стиль. Сначала он долго молчит, а потом предлагает переговоры. То же самое было с Грузией", - отметил Арестович.

На прямой вопрос "Страны", готова ли украинская власть идти на переговоры с Путиным, Арестович ответил: "Мы оцениваем эту возможность. О том, что мы готовы к переговорам, уже ранее заявлял президент. Но конкретную возможность надо всегда оценить".

Советник главы ОП также уточнил, что Украина не получала никаких официальных предложений со списком условий для прекращения войны от РФ. Но предположил, что в числе предложений от РФ наверняка будет прописан нейтральный статус и невступление Украины в НАТО, а также признание Крыма и Донбасса.

На вопрос "Страны", есть ли среди озвученных Россией требований по прекращению войны в Украине такие пункты, на которые украинская власть пойти не готова ни при каких обстоятельствах, Арестович ответил:

"Пока идет оценка, мы не можем сказать, консультируемся с партнерами и сами продумываем варианты. Конкретных письменных предложений от РФ нам не поступало. Это все на уровне кулуарной подачи через страны-партнеры и устных заявлений российских официальных лиц", - отметил советник главы ОП.

По словам Алексея Арестовича, пойдет ли Украина на переговоры с Россией, станет понятно в ближайшие день-два.

"Сейчас идет оценка. В ближайшее время станет понятно - день-два. Такое время мы берем на консультации", - отметил он.

При этом он добавил, что Украина собирает для переговоров «хорошую компанию» из числа международных партнеров страны.

"На такие переговоры нужно являться не одному, а в «хорошей компании». Путин как раз будет один, а вот мы сейчас организовываем «хорошую компанию». Президент непрерывно консультируется с партнерами: лидерами ЕС, стран-соседей, США, Британии, Японии, Турции - очень многих стран. Они готовы поддержать Украину в переговорном процессе, собирается широкая коалиция. Ряд политиков и международных организаций заявят позицию Украины. И мы тоже будем выдвигать свои предложения, если пойдем на переговоры с Россией", - заявляет Арестович.

На вопрос журналиста "Страны" о перспективах того, что переговоры между Украиной и Россией начнутся в ближайшее время, Арестович ответил: "Любая война в принципе заканчивается мирными переговорами - всегда. Когда-нибудь будет конец и этой войне, и мирные переговоры. Когда - посмотрим. Столько крови, сколько мы им пустили, может неожиданно быстро закончить войну - быстрее, чем мы ожидали".

Напомним, 24 февраля Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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