Президент Украины Владимир Зеленский пристыдил итальянского премьер-министра Марио Драги, который рассказал, что Зеленский не ответил ему в назначенное время.

Об этом президент Украины написал в своем Твиттер-аккаунте.

"Сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю были тяжелые бои. Погибали люди. В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с Марио Драги в конкретное время. А Украина в это время продолжает бороться за своих людей", - написал Зеленский.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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