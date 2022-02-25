В то время как CNN сообщили о том, что президент Украины переехал в бункер, немецкое правительство заявило, что, по его данным, Владимир Зеленский находится в Киеве.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Ранее стало известно, что Зеленский не вышел на связь с премьером Италии Марио Драги, хотя была договоренность созвониться.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Зеленского вывезли в бункер.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.