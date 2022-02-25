Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии "Стране" опроверг информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский выехал из Киева в некий бункер, информацию о чем распространили в СМИ.

"Нет. Никто никуда не уезжает. Президент сейчас рядом со мной. Он решительно сказал - никакой эвакуации, остаемся в Киеве", - сообщил Арестович.

И уточнил, что семья президента также осталась в столице.

Арестович также заявил, что в данный момент руководство Украины раздумывает над тем, принимать ли предложение России о переговорах.

"Россия сделала предложение публично. Мы оцениваем, стоит ли на него идти, какие гарантии и перспективы. Разговариваем с посредниками. Речь о возможной, предложенной Россией встрече в Минске", - заявил Алексей Арестович "Стране".

Напомним, на второй день после вторжения в Украину Кремль заявил о готовности к переговорам с Украиной в Минске

Как писала "Страна", 24 февраля Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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