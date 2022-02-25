Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович уточнил заявление Михаила Подоляка о том, что Украина готова договариваться с РФ о нейтральном статусе.

Об этом он рассказал изданию "Телеграф".

По его словам, речь о готовности к обсуждению ряда вопросов, в том числе, и нейтрального статуса:

"Подоляк прямо на брифинге заявил, что Украина до сих пор готова разрешать ситуацию мирным путем. И обсуждать все вопросы, в частности, нейтральный статус, так волнующий РФ. Если они хотят переговоров, то мы готовы говорить, но пока продолжаем сопротивление. "Важно: мы не направили им предложение. Мы просто вслух заявили, отвечая на вопрос, готовы ли мы к переговорам", - сказал Арестович.

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