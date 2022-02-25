В Офисе президента заявляют, что Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности.

Об этом говорится в заявлении советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, которое поступило российскому РБК.

"Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас — когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать", — заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента, ссылаясь на обращение Владимира Зеленского, заявил, что президент Украине не увидел готовности европейских стран "воевать вместе с нами и увидеть Украину в НАТО". Подоляк сказал, что это значит, что "они боятся". Однако Украина, как сообщил советника главы ОП, не боится, как не боится говорить с Россией о нейтральном статусе и о гарантиях.

"Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением. Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами", - сказал Подоляк.

Отметим, вчера Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

После этого начались ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Украины со стороны РФ.

Напомним, "Страна" следит за происходящим во второй день войны в обновляемом материале.