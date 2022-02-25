Президент РФ Владимир Путин готов направить в Минск делегацию на уровне представителей Минобороны, МИДа и администрации президента для переговоров с украинской стороной. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Сегодня Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь "ЛНР" и "ДНР", в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. Это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса. В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей МО, МИД и Администрации президента для переговоров с украинской делегацией", - сообщил Песков.

Также он добавил, что президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Путина, что Минск будет готов создать все необходимые условия для переговорного процесса РФ и Украины.

Напомним, глава МИД РФ Лавров заявлял, что условием переговоров с Киевом будет сдача оружия украинскими военнослужащими.

Как сообщалось, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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