Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия проведения переговоров с украинскими властями. По ее словам, без демилитаризации и денацификации Украины переговоры будут безрезультатными.

Об этом она сообщила в эфире "Первого канала".

"Без демилитаризации и без денацификации точно контакты будут бесполезны. Поэтому повторю то, что уже говорило российское руководство: цели определены, операция реализуется", - сказала Захарова.

Она добавила, что Киеву необходимо самому понять, хочет ли он этих переговоров с Россией.

"На санкции будем отвечать, как отвечали всегда, все остальное будем делать так, как нам выгодно, и оправдываться, или рассказывать, или каким-то образом отчитываться не считаем более нужным", - подчеркнула Захарова.

Как писала "Страна", Зеленский в сегодняшнем видеообращении призвал главу РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Вслед за этим Путин выразил готовность направить в Минск делегацию на уровне представителей Минобороны, МИДа и администрации президента для переговоров с украинской стороной.

Позже нардеп Нестор Шуфрич заявил, что убедил Зеленского инициировать переговоры с Россией, одним из пунктов которых будет возможный нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности.