Харьковский губернатор Олег Синегубов говорит о наступлении на Харьков российских войск и призывает горожан оставаться в укрытиях.

"Обращаюсь к жителям Харьковщины. Оставайтесь в укрытиях! Наступление вражеских войск со стороны российской границы продолжается. Ведутся обстрелы. Будьте осторожны и не покидайте мест безопасности. Вооруженные силы дают активное сопротивление и держат оборону. Верим в нашу украинскую армию. Мы украинцы и защищаем своё", - об этом он написал у себя в Telegram.

Напомним, на второй день российского вторжения в Украину в Харькове под обстрел попали жилые дома. В течение дня в городе звучат сирены воздушной тревоги, жители пережидают обстрелы в укрытиях и ночуют в метро.

Как писала "Страна", Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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