В ОПЗЖ инициируют исключение из фракции нардепа Илью Киву.

Об этом заявил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

"Провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, исключаются из фракции. И люди, которые разжигают рознь, а не способны к мирному процессу - им не место в нашей фракции", - сказал Бойко.

Ранее фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) призывала провести переговоры с Российской Федерацией о прекращении военного конфликта.

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

В нашем онлайне — Главное о войне в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото и видео, оперативные новости Украины сейчас.

Угроза окружения на Донбассе, прорыв на юге, стрельба в Киеве. Что происходит на фронте и в тылу — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе: