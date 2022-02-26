Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) призывает провести переговоры с Российской Федерацией о прекращении военного конфликта в срочном порядке.

Об этом заявил сопредседатель партии Юрий Бойко, его заявление обнародовано на сайте политсилы.

"Переговоры - единственный путь остановить войну. Мы выступаем за немедленные переговоры с Российской Федерацией о прекращении военного конфликта. ОПЗЖ готова помогать в этом всеми силами, чтобы не гибли люди.

Переговоры - единственный путь, чтобы остановить войну и прийти к миру в стране", - сказал Бойко.

Напомним, сегодня в Офисе президента заявили, что Зеленский готов "только на полноценные переговоры с Россией, без ультиматумов".

Также сообщалось, что после отказа Киева от переговоров Минобороны РФ отдало приказ наступать своим войскам по всем направлениям.

Между тем, Венгрия предложила Украине и России провести переговоры в Будапеште.

Напомним, на этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке - основные новости Киева.

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