Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил "Стране", что Киев пока не получил ответ от премьер-министра Израиля, которому Зеленский предложил стать посредником в переговорах с РФ. В данный момент продолжаются консультации.

"Пока нет никаких подробностей, кроме самого факта - Зеленский согласился на переговоры с Россией. По моим данным, завтра с утра, думаю, будет понятно, когда и где они пройдут. Согласится ли премьер-министр Израиля стать посредником, пока неясно. Пока статус - "обратились", - сообщил "Стране" Арестович.

Он добавил, что Зеленский с Путиным лично не общаются.

"По моим данным, если и будут общаться, то только через посредников - израильтян", - сказал он.

Ранее посол Украины в Израиле сообщил, что украинским чиновникам было бы удобнее проводить такие переговоры в Иерусалиме, чем в союзной России Беларуси, где Москва предложила вести переговоры. Израиль рассматривается как более нейтральная сторона.

В Офисе президента сообщили, что сейчас ведутся консультации по поводу места и времени переговоров.

Также там не исключили, что Зеленский и Путин обсудят нейтральный статус Украины.