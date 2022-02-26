В Офисе президента не исключают, что Владимир Зеленский и Владимир Путин на переговорах могут обсудить нейтральный статус Украины.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии УНИАН.

"Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности - опция, которая также, возможно, будет на столе", - сказал Подоляк.

Ранее пресс-секретарь Зеленского сообщил, что он принял предложение о переговорах с Путиным и ведет консультации по поводу места и времени.

Также сообщалось, что во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля президент Владимир Зеленский попросил, чтобы Иерусалим выступил посредником в урегулировании военного конфликта с Россией.

Напомним, что Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. В Кремле заявили, что ответили готовностью на диалог, а местом встречи выбрали Минск. Однако, по словам Москвы, Киев в ответ предложил переговариваться в Варшаве, после чего перестал выходить на связь.

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