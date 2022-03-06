Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене нардепу Илье Киве. Известно, что Кива сейчас находится за границей.

В документе говорится о том, что Кива подозревается в публичных призывах к изменению пределов государственной границы нашей страны.

"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск", - написала Венедиктова.

Сам Кива уже сказал, что предполагал такое развитие событий, а потому уехал через Испанию в Москву.

Напомним, 1 марта Илью Киву исключили из фракции ОПЗЖ и из партии.

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