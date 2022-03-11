Начальник штаба обороны Днепра Геннадий Корбан сообщил "Стране", что в результате сегодняшнего авиаудара в районе Коксохимического завода погиб один человек.

"В 5:55 утра нанесли авиаудар крылатыми ракетами в районе Коксохимического завода. Погиб один человек. Недалеко находятся детские учреждения, также полностью разрушена обувная фабрика", - рассказал Геннадий Корбан.

Опубликовано видео с последствиями удара.

Напомним, в пятницу утром российские войска нанесли три авиаудара по Днепру.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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