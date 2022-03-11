В США не обсуждают возможность размещения в Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, поскольку это бы означало присутствие военных США для обучения украинских коллег.

Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

Кроме того, представитель Пентагона ранее сказал, что размещение в Польше зенитно-ракетных комплексов Patriot является временной мерой.

"Мы ясно дали понять, что американские силы воевать в Украине не будут", - сказал он.

Patriot - главная система ПВО у американцев. Ранее украинские власти просили передать Украине Patriot.

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