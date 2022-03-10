Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не занимались созданием биологического оружия в лабораториях в Украине.

Об этом Джон Кирби сказал в среду, 9 марта, на брифинге.

"Российские обвинения абсурдны", - ответил Кирби на соответствующий вопрос.

Представитель Пентагона назвал утверждения о разработке биологического оружия в украинских лабораториях "классической российской пропагандой" и призвал не верить им.

Кроме того, Кирби заявил, что Россия неоднократно ранее обвиняла другую сторону в каких-то действиях, которые готовит сама.

"У меня нет этому никаких подтверждений, никаких разведданных, что использование такого оружия планируется в Украине. Но это образ действий России, мы это видели не раз", - добавил он.

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