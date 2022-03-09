Передача Киеву самолетов значительно не изменит эффективность действий ВВС Украины - Пентагон
Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре заявил своему польскому коллеге Мариушу Блащаку, что США не поддерживают идею Варшавы о передаче Киеву военных самолетов МиГ-29 через США.
Об этом сообщил в среду, 9 марта, на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Министр Остин поблагодарил польского министра за готовность Польши продолжать искать способы оказания помощи Украине, но подчеркнул, что мы не поддерживаем передачу дополнительных истребителей ВВС Украины в данный момент и в связи с этим не хотим видеть их у нас на хранении", - сказал представитель Пентагона.
По мнению Вашингтона, передача Украине дополнительных самолетов значительно не изменит эффективность действий ВВС страны относительно российских возможностей.
Кирби добавил, что власти США пришли к выводу, что передача МиГ-29 Украине в нынешних условиях может быть воспринята Россией как эскалационный шаг, что может "увеличить перспективы военной эскалации с НАТО".
Также представитель Пентагона заявил, что США фиксировали кибератаки на Украину в ходе нынешнего конфликта, но разрушительных последствий они не имели.
Кроме того, Кирби рассказал, что переброска в Польшу комплексов "Пэтриот" является временной мерой.
Заявления Пентагона по войне в Украине:
- США считают, что передача Киеву самолетов значительно не изменит эффективность действий ВВС Украины;
- передача самолетов Украине в нынешних условиях может быть воспринята Россией как эскалационный шаг;
- альтернативой передачи самолетов может стать передача систем ПВО;
- Россия выпустила уже 710 ракет по Украине.
Напомним, в Белом доме заявили, что отправка самолетов в Украину с базы США не в интересах Вашингтона.
Также мы писали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложение Польши об отправке Украине самолетов МиГ-29 вызывает сложности.
Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.
"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события 8 марта.
Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.
Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине.