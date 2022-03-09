Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре заявил своему польскому коллеге Мариушу Блащаку, что США не поддерживают идею Варшавы о передаче Киеву военных самолетов МиГ-29 через США.

Об этом сообщил в среду, 9 марта, на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Министр Остин поблагодарил польского министра за готовность Польши продолжать искать способы оказания помощи Украине, но подчеркнул, что мы не поддерживаем передачу дополнительных истребителей ВВС Украины в данный момент и в связи с этим не хотим видеть их у нас на хранении", - сказал представитель Пентагона.

По мнению Вашингтона, передача Украине дополнительных самолетов значительно не изменит эффективность действий ВВС страны относительно российских возможностей.

Кирби добавил, что власти США пришли к выводу, что передача МиГ-29 Украине в нынешних условиях может быть воспринята Россией как эскалационный шаг, что может "увеличить перспективы военной эскалации с НАТО".

Также представитель Пентагона заявил, что США фиксировали кибератаки на Украину в ходе нынешнего конфликта, но разрушительных последствий они не имели.

Кроме того, Кирби рассказал, что переброска в Польшу комплексов "Пэтриот" является временной мерой.

Заявления Пентагона по войне в Украине:

США считают, что передача Киеву самолетов значительно не изменит эффективность действий ВВС Украины;

передача самолетов Украине в нынешних условиях может быть воспринята Россией как эскалационный шаг;

альтернативой передачи самолетов может стать передача систем ПВО;

Россия выпустила уже 710 ракет по Украине.

Напомним, в Белом доме заявили, что отправка самолетов в Украину с базы США не в интересах Вашингтона.

Также мы писали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложение Польши об отправке Украине самолетов МиГ-29 вызывает сложности.

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