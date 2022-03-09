В Белом доме заявили, что отправка самолетов в Украину с базы США не в интересах Вашингтона.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет "РИА-Новости".

"Я думаю, это ясно, не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолетов с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в наших интересах, не в интересах НАТО", - сказала Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что для переправки самолетов из Польши в Украину по земле их пришлось бы разбирать, а потом снова собирать. Для этого понадобились бы соответствующие специалисты.

"Это речь идёт о польских самолетах, которые поляки первоначально планировали передать Украине через базу США в Германии. Но американцам эта идея не понравилась", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложение Польши об отправке Украине самолетов МиГ-29 вызывает сложности.

Ранее "Страна" сообщала, что Польша не согласовала с США поставки советских самолетов для их дальнейшей переброски в Украину.

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