При ударе вражескими ракетами по Луцку погибли два человека, шесть получили ранения
В результате российского ракетного удара по аэродрому в Луцке утром 11 марта погибли два человека. Оба они - военнослужащие. Еще шесть человек получили ранения.
Об этом заявил губернатор Волынской области Юрий Погуляйко.
Как сообщил мэр Луцка Игорь Полищук, перед ударом в городе не сработала система оповещения.
Напомним, в пятницу рано утром в Луцке прогремела серия взрывов, над городом поднялся дым. В Минобороны РФ признали удары по Луцку и Ивано-Франковску.
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