В результате российского ракетного удара по аэродрому в Луцке утром 11 марта погибли два человека. Оба они - военнослужащие. Еще шесть человек получили ранения.

Об этом заявил губернатор Волынской области Юрий Погуляйко.

Как сообщил мэр Луцка Игорь Полищук, перед ударом в городе не сработала система оповещения.

Напомним, в пятницу рано утром в Луцке прогремела серия взрывов, над городом поднялся дым. В Минобороны РФ признали удары по Луцку и Ивано-Франковску.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".