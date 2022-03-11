Министерство обороны России подтвердило удары по Луцку и Ивано-Франковску. Там заявили, что удары наносились по военным аэродромам в этих городах.

Об этом пишет ТАСС.

"Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске", - сказал представитель российского ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Напомним, удары по двум городам были нанесены сегодня утром. По информации местных жителей, в Ивано-Франковске снаряд упал в стороне аэродрома. Мэр города Марцинкив подтвердил факт взрывов.

В Луцке же прозвучало четыре мощных взрыва. После этого в городе возник пожар. В связи со взрывами в Луцке временно прекратили работу двух котельных.

Кроме того, сегодня российские войска нанесли три авиаудара по Днепру. В результате погиб один человек.

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