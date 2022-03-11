Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежую сводку о потерях российской армии в Украине. Соответствующий пост появился в Facebook утром в пятницу, 11 марта.

За минувшие сутки противник потерял 266 человек личного состава, 18 танков, 60 единиц боевых бронированных машин (ББМ), две артиллерийские системы, две РСЗО, два средства ПВО и 32 единицы автомобильной техники.

Общие боевые потери противника в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:

Личный состав - более 12 000 человек;

Танки - 353;

Боевые бронированные машины - 1 165;

Артиллерийские системы - 125;

РСЗО - 58;

Системы ПВО - 31;

Самолеты - 57;

Вертолеты - 81;

Автомобильная техника - 558;

Легкие скоростные катера - 3;

Цистерны из ППМ - 60;

БПЛА - 7.

Напомним, ранее ВСУ заявили о значительных потерях РФ под Черниговом.

Также сообщали, что Вашингтон предупредил, что не стоит недооценивать военную мощь, которая есть в распоряжении Путина.

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