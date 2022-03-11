Появились данные о потерях противника на войне в Украине. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежую сводку о потерях российской армии в Украине. Соответствующий пост появился в Facebook утром в пятницу, 11 марта.

За минувшие сутки противник потерял 266 человек личного состава, 18 танков, 60 единиц боевых бронированных машин (ББМ), две артиллерийские системы, две РСЗО, два средства ПВО и 32 единицы автомобильной техники.

Общие боевые потери противника в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:

  • Личный состав - более 12 000 человек;
  • Танки - 353;
  • Боевые бронированные машины - 1 165;
  • Артиллерийские системы - 125;
  • РСЗО - 58;
  • Системы ПВО - 31;
  • Самолеты - 57;
  • Вертолеты - 81;
  • Автомобильная техника - 558;
  • Легкие скоростные катера - 3;
  • Цистерны из ППМ - 60;
  • БПЛА - 7.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежую сводку о потерях российской армии в Украине

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