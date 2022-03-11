266 военных, почти 20 танков и десятки бронемашин. В ВСУ озвучили потери российской армии в Украине за сутки
Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежую сводку о потерях российской армии в Украине. Соответствующий пост появился в Facebook утром в пятницу, 11 марта.
За минувшие сутки противник потерял 266 человек личного состава, 18 танков, 60 единиц боевых бронированных машин (ББМ), две артиллерийские системы, две РСЗО, два средства ПВО и 32 единицы автомобильной техники.
Общие боевые потери противника в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:
- Личный состав - более 12 000 человек;
- Танки - 353;
- Боевые бронированные машины - 1 165;
- Артиллерийские системы - 125;
- РСЗО - 58;
- Системы ПВО - 31;
- Самолеты - 57;
- Вертолеты - 81;
- Автомобильная техника - 558;
- Легкие скоростные катера - 3;
- Цистерны из ППМ - 60;
- БПЛА - 7.
Напомним, ранее ВСУ заявили о значительных потерях РФ под Черниговом.
Также сообщали, что Вашингтон предупредил, что не стоит недооценивать военную мощь, которая есть в распоряжении Путина.
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