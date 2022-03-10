В четверг, 10 марта, главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что бой под Броварами завершился разгромом подразделения противника.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Вчерашний бой в направлении Броваров завершился полным разгромом подразделения российских войск.

Наши силы защиты надежно защищают столицу. Мы будем "кошмарить" противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью. Все будет, Украина", - написал главком.

Скриншот: facebook.com/CinCAFU

Напомним, российские войска наступают на Бровары, чтоб заблокировать Киев с востока.

Ранее "Страна" сообщала, что под Броварами обломки сбитой ПВО Украины крылатой ракеты разрушили склад и спровоцировали пожар.

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