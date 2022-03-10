Американский Институт изучения войны в ночь с 9 на 10 марта опубликовал свежую карту боевых действий в Украине. По данным института, российская операция по продолжению окружения и штурма Киева, вероятно, уже началась, хотя и в меньшем масштабе и более разрозненно, чем ожидалось.

Об этом говорится в сообщении института в Facebook.

Сообщается, что аналог российской усиленной бригады пытался продвинуться к Киеву через его западную окраину и не добился большого прогресса. Небольшие группы продолжили медленно укрепляться и постепенно расширять окружение к юго-западу от столицы.

"Российские войска на восточных подступах к Киеву остаются в затишье, вероятно, потому, что русские сосредоточены на обеспечении безопасности длинных путей сообщения, идущих к этим окраинам от российских баз вокруг Сум и Чернигова, перед лицом умелого и решительного преследования этих линий со стороны Украины. Битва за Киев, скорее всего, останется затяжной, если русские не смогут начать более концентрированную и последовательную атаку, чем они до сих пор демонстрировали способность проводить", - говорится в сообщении.

По наблюдениям института, российские военные явно изо всех сил пытаются мобилизовать резерв живой силы, чтобы компенсировать потери и пополнить новые подразделения.

"Кремль признал, что призывники впервые воевали в Украине (в нарушение российского законодательства) 9 марта. Кремль заявляет, что российские военные судебные органы, как сообщается, начнут расследование этой практики и накажут виновных", - сообщает институт.

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