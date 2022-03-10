В среду, 9 марта, Международный валютный фонд утвердил экстренную помощь Украине на 1,4 миллиарда долларов в рамках Инструмента быстрого финансирования (RFI) для удовлетворения неотложных потребностей в финансировании и смягчения экономических последствий войны.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

"Экономические последствия (войны - Ред.) уже очень серьезны, с потоками беженцев более 2 миллионов человек всего за 13 дней и масштабным разрушением ключевой инфраструктуры в Украине. Эта выплата в рамках RFI, эквивалентная 50 процентам квоты Украины в МВФ, поможет удовлетворить неотложные потребности платежного баланса, возникающие в связи с последствиями продолжающейся войны", - сказано в сообщении.

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.

"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события 8 марта.

Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине.