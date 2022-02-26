Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева 25 февраля заявила, что украинские власти запросили у МВФ экстренное финансирование в связи со вторжением России.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Георгиева добавила, что ситуация в Украине создает значительные экономические риски в регионе и во всем мире. А Международный валютный фонд оценивает ее потенциальные последствия и тесно сотрудничает с Киевом, чтобы всячески поддерживать Украину.

Как сообщала "Страна", накануне начала военной операции России в Украине стало известно, что миссия Международного валютного фонда начинает переговоры с украинскими властями насчет второго пересмотра программы кредитования stand by.

Напомним, в ноябре прошлого года МВФ выделил Украине очередной кредитный транш в 700 миллионов долларов и продлил программу stand-by еще на полгода. Ради этой суммы Киев взял на себя очередные кабальные обязательства, в том числе отказ от регулирования тарифов на коммунальные услуги для населения, что приведет к их резкому росту в два-четыре раза. Также власти фактически пообещали принять скандальный законопроект №5600, который предусматривает введение минимального налогового обязательства на землю, даже на огороды, новые налоги на недвижимость и прочее.