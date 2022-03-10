Медики рассказали, как избежать переохлаждения

В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины дали рекомендации, как избежать переохлаждения и простуды в условиях войны.

Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины.

Низкие температуры и непогода вернулись в Украину. В условиях войны, когда гражданское население вынуждено проводить значительную часть суток в холодных подвалах и убежищах, повышается риск получить переохлаждение.

Переохлаждение возникает, когда температура тела человека опускается ниже нормальной 36,6 °C до критических для жизни показателей. Наиболее распространенной причиной является долгое влияние низких температур окружающей среды, а наиболее уязвимой группой являются обезвоженные или физически истощенные люди.

Признаки и симптомы переохлаждения являются следующими:

  • озноб;
  • снижение физической активности;
  • нечленораздельную речь;
  • замедленное и поверхностное дыхание;
  • слабый пульс;
  • отсутствие координации;
  • сонливость;
  • спутанное сознание;
  • ярко-красную или синюю холодную кожу;
  • потерю сознания.

Чтобы избежать переохлаждения, медики советуют пить много теплой жидкости, тем самым избегая обезвоживания.

Кроме того, необходимо одеваться слоями - использовать термобелье, свитера, куртки, шапки. Если нет возможности утеплиться одеждой, можно использовать пледы.

Если все же вы переохладились, медики не рекомендуют растирать руки и ноги, чтобы быстрее согреться. Также противопоказано курить (поскольку табак сужает сосуды) и употреблять для согревания спиртные напитки, которые повышают теплоотдачу.

Как избежать переохлаждения

Признаки переохлаждения

Что нельзя делать при переохлаждении

Что делать при переохлаждении

Ранее "Страна" сообщала, что спасатели рассказали украинцам, как правильно себя вести, оказавшись под завалами жилого дома.

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале

"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события 8 марта.

Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.