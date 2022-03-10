В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины дали рекомендации, как избежать переохлаждения и простуды в условиях войны.

Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины.

Низкие температуры и непогода вернулись в Украину. В условиях войны, когда гражданское население вынуждено проводить значительную часть суток в холодных подвалах и убежищах, повышается риск получить переохлаждение.

Переохлаждение возникает, когда температура тела человека опускается ниже нормальной 36,6 °C до критических для жизни показателей. Наиболее распространенной причиной является долгое влияние низких температур окружающей среды, а наиболее уязвимой группой являются обезвоженные или физически истощенные люди.

Признаки и симптомы переохлаждения являются следующими:

озноб;

снижение физической активности;

нечленораздельную речь;

замедленное и поверхностное дыхание;

слабый пульс;

отсутствие координации;

сонливость;

спутанное сознание;

ярко-красную или синюю холодную кожу;

потерю сознания.

Чтобы избежать переохлаждения, медики советуют пить много теплой жидкости, тем самым избегая обезвоживания.

Кроме того, необходимо одеваться слоями - использовать термобелье, свитера, куртки, шапки. Если нет возможности утеплиться одеждой, можно использовать пледы.

Если все же вы переохладились, медики не рекомендуют растирать руки и ноги, чтобы быстрее согреться. Также противопоказано курить (поскольку табак сужает сосуды) и употреблять для согревания спиртные напитки, которые повышают теплоотдачу.

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