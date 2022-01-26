В Париже в возрасте 84 лет умер франко-швейцарский фотограф Рене Робер. Он потерял сознание на одной из центральных улиц города, девять часов пролежал на земле и насмерть замерз.

Как передает Le Figaro, о трагедии, случившейся из-за равнодушия прохожих, сообщил друг мастера, журналист и музыкант Мишель Момпонте.

Инцидент произошел еще в ночь на 20 января. Робер вышел на прогулку в девять часов вечера возле своего дома на улице Турбиго. Внезапно он потерял сознание и упал. Всю ночь мужчина пролежал на земле. Никто из многочисленных прохожих не помог ему, только один из бездомных около шести утра вызвал скорую помощь. С травмой головы и следами крови фотографа отвезли в ближайшую больницу, где врачи констатировали его смерть из-за переохлаждения.

"Уверен ли я, что, столкнувшись с такой ситуацией, остановился бы? Видя бездомного на улице, мы обычно отводим взгляд. Этот трагический конец жизни совершенно отвратительно характеризует наше поведение и нашу способность к солидарности с ближними", - написал в Твитере Мишель Момпонте.

Рене Робер родился в Швейцарии в 1936 году. Он стал известен благодаря портретам исполнителей фламенко, которых снимал на протяжении полувека. Робер опубликовал три фотокниги: "Фламенко" (1993), "Ярость и благодать" (2001) и "Отношение к фламенко" (2003). В прошлом году он передал свои работы Национальной библиотеке Франции.

Его имя было мало известно широкой публике из-за скромности мастера.

Одна из работ Рене

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