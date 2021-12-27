В Херсоне во время корпоратива женщина вышла из ресторана без верхней одежды и исчезла. Спустя несколько дней ее нашли мертвой, вероятно она задремала на морозе и замерзла насмерть.

Об этом сообщает Кherson.net.ua.

38-летняя жительница поселка в Херсонской области Яна Судакова отправилась в город на корпоратив, празднование проходило в ресторане "Моцарт". Из помещения она вышла без верхней одежды и пропала без вести.

После этого женщину начала искать и полиция, и общественные активисты. Одной из версий было, что она уехала веселиться дальше. Однако опрос ее друзей и знакомых н едал никаких результатов.

Как выяснилось после просмотра камер видеонаблюдения ресторана, Яна вышла из заведения через черный ход и пошла к соседнему заброшенному зданию, возможно хотела побыть на свежем воздухе. В здании и обнаружили ее тело, следов насилия на нем не было. Возможно она просто задремала на морозе и замерзла насмерть.

Напомним, в Кировоградской области годовалый ребенок замерз в камышах.

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