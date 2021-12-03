В Санкт-Петербурге умерла бабушка известного российского шоумена Ивана Урганта, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Ургант. Женщине было 92 года.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Александринского театра в пятницу, 3 декабря.

"Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни", - рассказали изданию.

Нина Ургант успела сняться в десятках фильмов и сыграть множество ролей на сцене театра. Ее последней ролью была Ошкинчиха в фильме "Азиат", в котором актриса снялась в 2008 году. Летом 2014 года женщина призналась, что страдает болезнью Паркинсона. О жизни Нины Ургант снято несколько документальных фильмов.

Напомним, 3 декабря 2021 года в мэрии Львова внезапно умер директор Дома ученых, в котором прошла "туса" блогеров в день Голодомора. Мужчине было семьдесят пять лет.

Также сообщалось, что в ноябре умер знаменитый советский и российский режиссер Владимир Наумов. Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как "Бег" с Людмилой Савельевой и Алексеем Баталовым, "Тегеран-43" с Наталией Белохвостиковой и Игорем Костолевским. На момент смерти ему было 93 года.