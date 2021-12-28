Рядом с Мариуполем правоохранители заметили на улице голого бегуна. Однако, патрульные не стали разбираться в том, что случилось, а просто окликнули его и поехали дальше. Позже мужчина замерз насмерть.

Видео, на котором запечатлен диалог голого мужчины с правоохранителями, появилось в Facebook.

На кадрах заметно, как полностью голый мужчина бежит по дороге. Его увидели проезжающие мимо копы и поинтересовались у "бегуна" через громкоговоритель несколько раз, все ли с ним хорошо. На что он ответил что-то непонятное и продолжил бег.

"Что случилось? Остановитесь! – сказал один из полицейских.

Впрочем, патрульные решили не вмешиваться, поэтому проехали мимо.

Оказалось, что это местный житель, который позже замерз насмерть.

Его звали Василий, он занимался профессионально борьбой, но последние годы страдал психическими расстройствами.

После инцидента против полицейских начали служебное расследование, пишет tsn.ua со ссылкой на сведения пресс-службы Нацполиции в Донецкой области.

"По данному факту проводится служебное расследование, а затем проверяются все обстоятельства происшествия. Материалы расследования будут переданы в Государственное бюро расследований", – рассказали в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в Херсоне во время корпоратива женщина вышла из ресторана без верхней одежды и исчезла. Спустя несколько дней ее нашли мертвой, вероятно она задремала на морозе и замерзла насмерть.

Также "Страна" сообщала, что возле больницы скорой помощи в Киеве обнаружили тело замерзшего мужчины.