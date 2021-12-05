В МОЗ дали украинцам рекомендации, как не допускать пересыхания кожи зимой
В Минздраве рассказали, как ухаживать за кожей тела в холодное время года.
Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины.
Зимой изменение погодных условий и холодный ветер обезвоживают и повреждают эпидермис открытых участков кожи.
Кроме того, в холодное время года сальные железы производят меньше кожного секрета, поэтому гидролипидная оболочка кожи становится тонкой и более уязвимой.
Чтобы позаботиться о сухой коже зимой, в Минздраве дали следующие рекомендации:
- Прикрывайте открытые участки тела в холодную и ветреную погоду. Зимой надевайте шапку, шарф и перчатки.
- Надевайте резиновые перчатки, когда моете посуду и используете жесткие моющие средства.
- Используйте увлажняющий крем. Посоветуйтесь с врачом, какой крем вам подходит, особенно, если имеете дополнительные осложнения, например акне или другие.
- Используйте гели для душа с увлажняющими компонентами.
- Пользуйтесь увлажнителем воздуха зимой.
- Мойтесь не горячей водой, а теплой.
- Промокните кожу полотенцем после душа, но не трите. Минздрав советует: не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом, даже в пасмурную погоду. Купите средства из SPF не менее 30 с защитой от UVA и UVB лучей.
В МОЗ дали рекомендации, как ухаживать зимой за кожей. Источник: Facebook/Минздрав Украины
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