В Минздраве рассказали, как ухаживать за кожей тела в холодное время года.

Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины.

Зимой изменение погодных условий и холодный ветер обезвоживают и повреждают эпидермис открытых участков кожи.

Кроме того, в холодное время года сальные железы производят меньше кожного секрета, поэтому гидролипидная оболочка кожи становится тонкой и более уязвимой.

Чтобы позаботиться о сухой коже зимой, в Минздраве дали следующие рекомендации:

Прикрывайте открытые участки тела в холодную и ветреную погоду. Зимой надевайте шапку, шарф и перчатки.

Надевайте резиновые перчатки, когда моете посуду и используете жесткие моющие средства.

Используйте увлажняющий крем. Посоветуйтесь с врачом, какой крем вам подходит, особенно, если имеете дополнительные осложнения, например акне или другие.

Используйте гели для душа с увлажняющими компонентами.

Пользуйтесь увлажнителем воздуха зимой.

Мойтесь не горячей водой, а теплой.

Промокните кожу полотенцем после душа, но не трите. Минздрав советует: не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом, даже в пасмурную погоду. Купите средства из SPF не менее 30 с защитой от UVA и UVB лучей.

В МОЗ дали рекомендации, как ухаживать зимой за кожей. Источник: Facebook/Минздрав Украины

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