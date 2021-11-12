До появления антибиотиков воспаление легких представляло серьезную угрозу жизни пациентов. Пока ситуация кардинально иная, однако для преодоления болезни важны вовремя поставленный диагноз и правильно назначенное лечение. Ведь чем раньше больной начинает борьбу с недугом, тем выше его шансы на быстрое выздоровление.

Об этом рассказал в Facebook Минздрав Украины в пятницу, 12 ноября.

В Минздраве говорят, что пневмонию можно разделить на группы и факторы риска:

по возрасту ( чаще всего заболевают дети и пожилые люди);

по степени хронических заболеваний ( сахарный диабет и хронические заболевания дыхательных путей являются осложняющими факторами при пневмонии);

особую опасность представляет пневмония для ВИЧ-инфицированных;

для людей с онкологическими заболеваниями пневмония является серьезной угрозой жизни;

работа в общественных местах и контакты с большим количеством людей являются факторами риска.

Восприимчивость к пневмонии также увеличивается под влиянием таких факторов, как загрязнение воздуха внутри помещений, вызванное использованием биотоплива для отопления (древесина или перегной), обитание в перенаселенных помещениях, курение, усталость и недосыпание, хронические стрессы.

В Минздраве рассказали о симптомах пневмонии:

кашель

затрудненное дыхание

высокая температура тела (39°С)

учащенное дыхание

втягивание грудной клетки (при вдыхании воздуха западает нижняя часть грудины, а у здорового человека грудная клетка расширяется при вдыхании)

свистящие хрипы во время дыхания

В Минздраве сообщили, как надо лечить коронавирусную пневмонию.

При легкой степени болезни пациент лечится амбулаторно, должен полноценно питаться, употреблять достаточное количество жидкости и получать симптоматическое лечение с применением жаропонижающих средств, без антибиотиков.

При средней степени тяжести антибактериальные средства тоже противопоказаны. Они могут назначаться только при наличии лабораторно подтвержденной сопутствующей бактериальной инфекции или обоснованном подозрении на нее.

В Минздраве пояснили, что антибактериальные препараты назначаются врачом, когда на фоне воспаления может присоединяться бактериальная инфекция. Остальные назначения — гормональные, кроворазжижающие препараты и т.д. - применяются при тяжелом течении болезни и назначаются исключительно специалистом.

В МОЗ рассказали о видах пневмонии и факторах риска. Источник: Facebook/Минздрав Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ украинцам напомнили важные факты, которые нужно знать о лечении антибиотиками.

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