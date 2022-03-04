Спасатели рассказали украинцам, как правильно себя вести, оказавшись под завалами жилого дома
В связи с вражескими ракетными обстрелами Украины, обрушениями жилых домов и массовой гибелью мирного населения Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала памятку о том, как правильно себя вести, оказавшись под завалами.
В первую очередь нужно попытаться позвать на помощь и сообщить, где вы находитесь. Если вас услышали, то нужно спокойно ждать, пока раздерут завалы.
Что делать, если вас не услышали:
- Попробуйте освободить руки и ноги
- Оцените окружающую обстановку
- Осторожно разберите завал, старайтесь не зацепить то, на чем все держится
- Если не уверены в своих силах, терпеливо зовите на помощь
- Если есть возможность, воспользуйтесь телефоном, стучите по трубам, батареям отопления
- Если вас никто не слышит, пробуйте разбирать завал
- Освободившись, осмотрите себя. По возможности, окажите первую медпомощь
- В ожидании помощи постарайтесь избежать переохлаждения
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