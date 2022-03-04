В связи с вражескими ракетными обстрелами Украины, обрушениями жилых домов и массовой гибелью мирного населения Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала памятку о том, как правильно себя вести, оказавшись под завалами.

В первую очередь нужно попытаться позвать на помощь и сообщить, где вы находитесь. Если вас услышали, то нужно спокойно ждать, пока раздерут завалы.

Что делать, если вас не услышали:

Попробуйте освободить руки и ноги Оцените окружающую обстановку Осторожно разберите завал, старайтесь не зацепить то, на чем все держится Если не уверены в своих силах, терпеливо зовите на помощь Если есть возможность, воспользуйтесь телефоном, стучите по трубам, батареям отопления Если вас никто не слышит, пробуйте разбирать завал Освободившись, осмотрите себя. По возможности, окажите первую медпомощь В ожидании помощи постарайтесь избежать переохлаждения

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".