Испанский сервис Glovo возобновляет работу в Украине. Он будет доставлять товары первой необходимости в двадцати городах страны, включая Киев.

"Целью компании является оказание гуманитарной помощи и предоставление необходимой логистики нуждающимся, соединяя клиентов и курьеров с партнерскими ресторанами, аптеками, продуктовыми магазинами и неправительственными организациями", - говорится в сообщении компании.

Журналисты "Страны" проверили - реально заработало. Но приложение предлагает запланировать доставку на завтра или на пятницу. День в день - нет.

Напомним, в первый день войны, 24 февраля, в Украине закрылись рестораны McDonald’s и прекратили работу Glovo и Uber.

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