На фоне атаки на Украину в нашей стране прекратили работу две американские компании - Uber и McDonald’s, а также испанский стартап Glovo.

"В связи с началом военных действий на территории Украины сервис Glovo приостановил работу во всех украинских городах. Забота о безопасности наших пользователей, курьеров и партнеров является нашим основным приоритетом", - говорится в сообщении Glovo.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

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