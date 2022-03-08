Силы ПВО Украины сбили очередную российскую крылатую ракету "Калибр" над селом Калиновка Броварского района Киевщины. Обломки ракеты упали на Таможенный склад. Инцидент произошел в среду, 8 марта, в 15:49.

По данным ГСЧС, произошло разрушение двух складских зданий с последующим возгоранием на площади 2 тысяч квадратов.

На месте ЧП работают спасатели. В ГСЧС сообщают, что в 17:05 пожар локализован на площади 1 тысяч квадратов. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Николаеве российская ракета попала в воинскую часть, есть погибшие. Также мы публиковали фото и видео последствий удара российскими ракетами "Калибр" по аэропорту Винницы.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.