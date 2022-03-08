Под Броварами обломки сбитой ПВО Украины крылатой ракету разрушили склад и спровоцировали пожар
Силы ПВО Украины сбили очередную российскую крылатую ракету "Калибр" над селом Калиновка Броварского района Киевщины. Обломки ракеты упали на Таможенный склад. Инцидент произошел в среду, 8 марта, в 15:49.
По данным ГСЧС, произошло разрушение двух складских зданий с последующим возгоранием на площади 2 тысяч квадратов.
На месте ЧП работают спасатели. В ГСЧС сообщают, что в 17:05 пожар локализован на площади 1 тысяч квадратов. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, в Николаеве российская ракета попала в воинскую часть, есть погибшие. Также мы публиковали фото и видео последствий удара российскими ракетами "Калибр" по аэропорту Винницы.
За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.
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