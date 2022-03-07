Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что российская крылатая ракета Калибр попала в воинскую часть. В результате погибли восемь человек, восемь пропали без вести, 19 ранены, данные по гражданским уточняются.

Об этом губернатор сообщил в своем видеообращении в понедельник, 7 марта.

"В 5 утра атаковали наш город подло и цинично, когда люди спали. "Калибр" – крылатая ракета полетела в 79-ю бригаду, солдаты в казарме просто спали. По итогам дня восемь погибших, восемь без вести пропавших, 19 раненых. По жильцам собираем данные",- сказал Ким.

По словам губернатора, у вражеской армии была команда взять город любой ценой и войска шли с трех разных направлений. По его информации, командиры оставили россиян после поворотных моментов.

"Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали. Но жертвы именно потому, что они в 5 утра ударили "смерчами", "градами" и крылатыми ракетами по нашему городу. Есть убытки в инфраструктуре, все восстановим, но человеческие жертвы – это ужасно", - сказал глава Николаевской ОГА.

Ранее мы писали, что под Николаевом снова шли бои за аэропорт, а тероборона отбила у россиян уже третий ракетный комплекс "Панцирь".

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.