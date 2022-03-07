Под Николаевом возобновились бои за аэропорт. Об этом сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

"Около самолета (памятника) в аэропорту стоит вражеская бмд и ведет огонь по гражданским машинам. НЕ ЕХАТЬ туда. Танками снова поперли на аэропорт", - написал Ким.

Также Ким показал очередной крупный трофей Баштанской теробороны - отбитый у врага в бою российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", стоимость которого доходит до 13-15 миллионов долларов.

"Баштанкская тероброна ставит рекорды. Третий "панцирник" за 10 дней", - написал в соцсети Ким.

Отметим, что "Панцирь-С" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

Напомним, 4 марта возле Баштанки украинцы также добыли в бою российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцырь-С".

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