Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предполагает, что Россия может готовить в Украине "ужасную операцию под ложным флагом", связанную с химическим оружием.

Об этом он написал в Twitter.

"Маниакальная одержимость, с которой российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии или угрозах в Украине, вызывает глубокую тревогу и может на самом деле указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию под ложным флагом. Этот твит для протокола", - написал Кулеба.

Напомним, ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены в лабораториях страны во избежание утечек.

Также мы писали о том, что Пентагон опроверг создание биологического оружия в украинских лабораториях.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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