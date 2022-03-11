Всемирная организация здравоохранения посоветовала Украине уничтожить особо опасные патогены, размещенные в лабораториях общественного здравоохранения страны, чтобы предотвратить "любые потенциальные утечки", которые могут привести к распространению болезней среди населения.

Об этом сообщает Reuters.

По информации экспертов по биобезопасности, ввод российских войск в Украину и бомбардировки ее городов повысили риск утечки болезнетворных микроорганизмов.

"Как и во многих других странах, в Украине есть лаборатории общественного здравоохранения, которые исследуют, как снизить угрозу опасных заболеваний, поражающих как животных, так и людей, включая COVID-19. Ее лаборатории получили поддержку от США, Европейского союза и ВОЗ", - пишет Reuters.

По информации ВОЗ, в течение нескольких лет она сотрудничает с украинскими лабораториями общественного здравоохранения для разработки мер безопасности, которые помогают предотвратить "случайный или преднамеренный выброс патогенов".

"В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены для предотвращения возможных утечек", - заявили в ВОЗ.

ВОЗ не сообщила, когда она сделала эту рекомендацию, и не сообщила подробностей о видах патогенов или токсинов, находящихся в украинских лабораториях.

Напомним, Пентагон опроверг создание биологического оружия в украинских лабораториях.

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