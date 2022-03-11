Вашингтон не владеет биологическими лабораториями в Украине. Киев соблюдает Конвенцию о запрещении химического оружия.

Об этом сказал руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс на брифинге в четверг, 10 марта.

"Буду предельно ясен, власти США не владеют и не управляют биологическими лабораториями на Украине. И точка... Как мы и делали в странах по всему миру, эксперты иногда помогали Украине с вопросами, касающимся безопасности лабораторий. Но на этом деятельность ограничивалась", - сказа он.

Кроме того, Прайс рассказал, что Украина соблюдает Конвенцию о биологическом оружии и Конвенцию о запрещении химического оружия.

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