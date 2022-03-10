Директор национальной разведки Эврил Хэйнс заявила, что США помогали Украине в сфере биологических исследований. Однако это происходило для укрепления безопасности, а не для разработки оружия.

Об этом она сообщила в сенате, трансляцию ее заявления вел C-SPAN.

"В Украине работают более 12 биолабораторий, которые занимаются биозащитой и реагированием в сфере здравоохранения. Я думаю, правительство США предоставляет помощь или по крайней мере в прошлом предоставляло в контексте биобезопасности", - говорит Хэйнс.

По ее словам, "объекты", где ведутся биоисследования, не то же самое, что разрабатывающие оружие структуры. Доказательств наличия у Украины ядерного или биологического оружия или его разработки у США нет.

Ранее "Страна" сообщала, что Пентагон опроверг создание биологического оружия в украинских лабораториях. Представитель Пентагона назвал утверждения о разработке биологического оружия в украинских лабораториях "классической российской пропагандой" и призвал не верить им.

Также напомним, что доктор Комаровский прокомментировал данные о лабораториях с бактериологическом оружием в Украине. Он напомнил о заявлении Минобороны РФ, что лаборатории в Харькове и Полтаве "имели дело с дифтерией и дизентерией".

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