Экс-главсанврач России, академик РАН Геннадий Онищенко сообщил о том, что в Алматы год назад США запустили военно-биологическую лабораторию. По его словам, в случае, если ее коснется рука хаоса, который длится в городе со 2 января 2022 года - бактериологическое оружие выйдет из-под контроля, и тогда "не поздоровится не только Алма-Ате. И не только Казахстану".

Об этом Онищенко заявил в интервью газеты "Комсомольская правда".

"Это - военно-биологическая лаборатория с высоким уровнем защиты, биологической защиты, то есть, там можно работать с неограниченным по опасности составом вирусов, бактерий, микробов и так далее. Если над ней будет утрачен контроль и, не дай Бог, кто-то или по незнанию, или преднамеренно нарушит вот тот режим, который требуется для такого рода учреждений, работающих с опасными возбудителями, - не поздоровится не только Алма-Ате. И не только Казахстану. Поэтому вот просто необходимо, чтобы военные Казахстана взяли этот объект под контроль", - сказал академик РАН.

По мнению Геннадия Онищенко, миротворцы, которых ОДКБ сегодня, 6 января, направила в Казахстан, прежде всего должны заниматься защитой этого объекта.

Между тем, мы также сообщали о том, что сегодня, 6 декабря, в городе Алматы, где которые сутки подряд не прекращаются акции протеста и разбой, началась зачистка центральной площади. Очевидцы говорят, что из центра города слышны звуки стрельбы, а также, по их словам, уже появились первые раненые люди.

Напомним, "Страна" внимательно следит за ситуацией, которая сейчас происходит в Казахстане. Все детали изложены в новости, которая дополняется.