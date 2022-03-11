В пятницу, 11 марта, в Изюме ожесточенный идёт бой. Россияне наступают на южную часть города. Эвакуация сорвана.

Об этом сообщает представитель горсовета Максим Стрельник на своей странице в Facebook.

"К сожалению, ни мы, ни гуманитарная помощь от Красного Креста, ни эвакуационные автобусы не смогли сегодня пройти по зеленому коридору в Изюме. С утра в городе началось ожесточенное сражение и взрывы не утихают. Прилегающие деревни также по варварски обстреливаются русскими оккупантами.

Наша армия и тероборона в эти минуты героически защищают город. Мы молимся, чтобы им удалось остановить орду орков, двигающихся на Южную часть города", - написал он.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".