Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины. Также он добавил, что Украине нужны противоракетные системы, и Киев готов заплатить за них.

Об этом президент заявил в ходе интервью иностранным СМИ, видео обнародовано в Youtube.

"Они будут сидеть в кафе и пока бомба не прилетит именно в это кафе - они не поверят, что это произойдёт с ними и до этого момента никто небо закрывать не будет", - Зеленский о представителях западного мира.

Зеленский о НАТО - с 17:14

Напомним, ранее Зеленский заявил, что он охладел к НАТО. Он сказал, что Альянс боится конфронтации с РФ. Отметим, что НАТО и США не хотят закрыть небо над Украиной, несмотря на просьбы властей нашей страны.

Также ранее мы подробно разбирались, почему Зеленский жестко критикует НАТО.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно