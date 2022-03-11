Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему альянс не закрывает небо над Украиной.

"НАТО понимает разочарование Украины из-за нежелания альянса закрыть небо, но эскалация приведет к жертвам и страданиям за пределами страны", - заявил Столтенберг.

По его мнению, война в Украине не должна превратиться в войну НАТО с Россией, это приведет к большим жертвам.

Напомним, США и НАТО, несмотря на требование украинских властей, неоднократно говорили о том, что не будут закрывать небо над Украиной, так как это приведет к прямому конфликту с РФ. Секретарь СНБО Данилов попросил у НАТО оружие, если Альянс не хочет закрывать небо над Украиной.

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