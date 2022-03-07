НАТО не пойдет на закрытие воздушного пространства над Украиной, ведь это будет означать вступление в военный конфликт с Россией, что поставит под угрозу жизнь миллионов европейцев.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ARD.

"...Это (установление бесполетной зоны над Украиной - Ред.) означало бы, что самолеты НАТО будут обстреливать российские самолеты, это означало прямое участие Альянса в конфликте… У нас есть ответственность за защиту собственного населения", - сказала она.

Напомним, в НАТО и США ранее неоднократно заявляли, что не будут закрывать небо над Украиной, несмотря на призывы украинской власти.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.