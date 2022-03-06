У НАТО нет планов по установлению бесполетной зоны над Украиной, заявил в субботу в интервью латвийским журналистам председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Его слова приводит The Washington Post.

В частности, Милли сказал, что у НАТО "нет планов, о которых мне известно, по созданию бесполетной зоны" над Украиной.

"Если бы была объявлена бесполетная зона, кто-то должен был бы обеспечить ее соблюдение, а это означает, что кто-то должен был бы пойти и сражаться с российскими военно-воздушными силами. Это не то желание, о котором генсек НАТО Столтенберг и политическое руководство стран - участниц заявили", - сказал Милли.

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